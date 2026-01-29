Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Hatırlanacağı gibi ocak-temmuz dönemine ilişkin en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon ile yüzde 18,4 zam yapılarak 20 bin lira olmuştu. En düşük emekli maaşı alanlar, ocak ayı maaşlarını 16.881 TL olarak alırken, emekli maaş farklarının yatacağı tarih gündemi meşgul etti. Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyordu. Bu kapsamda konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, "En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte 2026 Ocak emekli maaş farkı ödeme tarihi...
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 20 bin liraya yükseltilmiş oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ardından emekli zam farklarının yatacağı tarih SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte 2026 emekli zam farklarının yatacağı tarih...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Kanunun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” olarak değiştirildi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmiş oldu. Değişikliğin, sosyal güvenlik kapsamındaki ödemelere ilişkin yeni bir güncelleme niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.
En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.
Düzenlemeyle, dosya bazında 16 bin 881 TL olarak uygulanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin TL’ye yükseltildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.
Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR ÖDENECEK?
En düşük emekli maaşı için düzenleme Ocak ayı maaş ödemelerine yetişmedi. En düşük emekli aylığı alan emekliler, Ocak ayı maaşlarını 16.881 TL olarak aldı.
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi açıklanacak.
Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3.119 TL'lik zam farkı yatırılacak.
Emekli maaş farklarının Şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.