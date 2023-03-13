"En Büyük Harbiyeli" Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yıl dönümü töreni

"Tüm milletimizin başı sağ olsun" diyen Akar, şöyle devam etti:

"Devletimiz bütün halinde depremle mücadelede, ilk andan itibaren milletimizle olmuş, bu yaraların sarılması için o günden itibaren gece-gündüz demeden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediyeler vatandaşlarımızla omuz omuza bu yaraların sarılması için aralıksız gayret göstermektedir.