"En Büyük Harbiyeli" Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yıl dönümü töreni

"Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de Türk Silahlı Kuvvetlerine düşen görevler neyse bunları yapmak hepimizin boynunun borcu. Buralardan itibaren her türlü eğitimi öğretimi görmek suretiyle verilecek her türlü göreve hazır olmak sizin boynunuzun borcu. Harbiye'deki imkanlardan, öğretmenlerden, her türlü eğitim öğretim imkanlarından istifade ederek kendinizi geliştirmek zorundasınız.