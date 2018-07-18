Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandıkları davada yeni gelişme yaşandı. Berberoğlu’nun avukatları, yeniden milletvekili seçilen ve Anayasal dokunulmazlık kazanan müvekkilleri yönünden davanın durdurulması talebinde bulunuldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan sanıklardan Erdem Gül hazır bulunurken başka suçtan tutuklu bulunan Enis Berberoğlu sesli ve görüntüle bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katıldı. Sanıklardan halen yurtdışında bulunan Can Dündar’ı ise avukatları temsil etti.

MÜVEKKİLLERİ BAKIMINDAN DURDURMA TALEP ETTİLER

Duruşmada söz alan Enis Berberoğlu’nun avukatları Zeynel Öztürk ve Yiğit Acar, müvekkillerinin yeniden milletvekili seçildiğini ve tekrar Anayasal dokunulmazlık kazandığını belirterek Berberoğlu yönünden davanın durdurulmasını talep etti. Avukatlar ayrıca Enis Berberoğlu yönünden davanın ayrılarak TBMM’ye gönderilmesini de istediler.

TALEP BİR SONRAKİ CELSEDE DEĞERLENDİRİLECEK

Sanıklardan Can Dündar ve Erdem Gül’ün avukatlarına esas hakkında savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu yönünden davanın durdurulması talebinin ise bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verdi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Davanın görülmesinden önce duruşmayı takip etmek için İstanbul Adelet Sarayı’na gelen CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan, Ali Şeker ve eski milletvekili Dursun Çiçek’in de bulunduğu grup tarafından basın açıklaması yapıldı.

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