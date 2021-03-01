Ermenistan'da hükümet binasına baskın!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir grup gösterici, güvenlik önlemlerini aşarak hükümet binasını bastı.
Birkaç bakanlığın bulunduğu binaya giren göstericilerin, Paşinyan karşıtı sloganlar attığı belirtildi.
Bakanlık çalışanlarına Paşinyan'ı desteklememe çağrısı yapan göstericilerin kısa süre sonra binayı terk ettikleri ifade edildi.
Ermenistan geçtiğimiz hafta ordunun yayınladığı muhtırayla birlikte derin bir siyasi krize girmişti. Yaşananları darbe girişimi olarak tanımlayan Paşinyan, genelkurmay başkanını görevden almış ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu kararı veto etmişti.
TARAFLAR GERİ ADIM ATMIYOR
Öte yandan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasıyla ilgili anlaşmazlık sürüyor.
Sarkisyan, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığına dair kararnameyi geri çevirse de Paşinyan, aynı kararnameyi yeniden Cumhurbaşkanlığına gönderdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, söz konu kararnamenin yeniden Sarkisyan'a ulaştığı belirtildi.
İKTİDAR VE MUHALEFER AYNI ANDA MİTİNGLER YAPACAK
Diğer yandan, iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da aynı anda mitingler düzenleyecek.
Paşinyan, destekçilerini saat 18.30'da Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na çağırırken, hükümete muhalif kesimler ise Mareşal Bağramyan Meydanı'nda saat 18.00'de bir araya gelecek.
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