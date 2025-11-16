Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

        Erzincan'ın Demetevler Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde çıkan yangın panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 08:52 Güncelleme: 16.11.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müstakil evde can pazarı! Son anda...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan 2’si çocuk 4 kişilik aileyi tahliye etti.

        Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"