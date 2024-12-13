Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen susturuculu silahla dağ keçisi avlayan şahıslara karşı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda susturucu takılmış silahlarla dağ keçisi avlayan 4 şahsa toplamda 692 bin 192 TL idari para cezası uygulanarak, av malzemelerine el konuldu.

Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Refahiye ilçesi Doğandere Devlet Avlağı Güventepe köy civarında kaçak olarak av yaptığı tespit edilen 4 şahıs, Gümüşakar Jandarma Karakolu devriyesi ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim personeli tarafından yakalanmıştır. Olayda kullanılan; 1 adet Blzir R8 Marka, 338 lepoa Magnum dürbünlü ve Hausken lydamper 406 marka susturuculu çatal ayaklı yivli tüfek, 1 adet Monza marka dürbünlü 308 kalibre tüfek, 2 adet kamp bıçağı (swaroski ve geovid marka), 30 adet fişek (sellier & bellot marka 308 kalibre 21 adet, Trg marka 338 kalibre 9 adet), 1 parçalanmış dağ keçisi ele geçirilmiş, malzemeler muhafaza altına alınmıştır.