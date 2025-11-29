Erzurum'un iki merkez ilçesindeki birçok mahallede 3 gündür doğalgaz kesintisi yaşanıyor.

Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 27 Kasım'dan bu yana yaşanan gaz kesintisi, bazı mahallelerde devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, doğalgaz kesintisi nedeniyle vatandaşlar özellikle ısınma ve mutfak ihtiyaçlarını karşılama konusunda sıkıntı yaşıyor.

Ayrıca kentteki kafe ve restoran gibi birçok işletme de yaşanan kesinti nedeniyle hizmet veremiyor.

PALEN Doğalgaz'dan kesintiye ilişkin yapılan duyuruda, "Güvenlik kontrolleri nedeniyle gaz arzı kesilen abonemizin yüzde 60'ına gaz arzı yeniden sağlanmıştır. Konut içerisinde bina içi, merdiven boşluğunda, sokak genelinde ve servis hattında herhangi bir koku aldığınızda Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı aramanız gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.