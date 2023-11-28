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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Erzurum´da okullar tatil edildi

        Erzurum´da okullar tatil edildi

        Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 08:09 Güncelleme: 28.11.2023 - 08:09
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        Erzurum'da okullar tatil
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        Erzurum'da dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

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        #kar tatili
        #Erzurum
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