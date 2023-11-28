Erzurum´da okullar tatil edildi
Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.
Giriş: 28.11.2023 - 08:09 Güncelleme: 28.11.2023 - 08:09
Erzurum'da dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.