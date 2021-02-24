Esenler'de can pazarı!

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AA

İlçede, 5 katlı apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası oluşan duman, binadaki dairelere kadar ulaştı.

AA'nın haberine göre yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan 3. katta mahsur kalan 4 çocuk, evde bulunanlar tarafından sokakta vatandaşların açtığı battaniye üzerine bırakılarak kurtarıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

"BATTANİYENİN YARDIMIYLA ÇOCUKLARI KURTARDIK"

Yangın sırasında dairede mahsur kalan çocukları battaniye açarak kurtaran vatandaşlardan Mustafa Tosun, olay anını şöyle anlattı:

"Siyah dumanları görünce yardıma koştuk. Çocukların bağrışlarını duyunca battaniyeleri açtık. Çocukları oradan bir kadın aşağıya attı. Battaniyenin yardımıyla çocukları kurtardık."

Görgü tanıklarından Ayşegül Kar ise çocukların kurtarılmasının büyük bir mucize olduğunu belirterek, "Birkaç kez patlama sesi duyduk. O anda dışarıya çıktık ve çevredekiler yardım etti. Dumandan etkilenmesinler diye çocukları aşağıya attılar." diye konuştu.