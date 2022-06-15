Eşine bombalı tuzak kuran koca tekrar hakim karşısında! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, 18 Temmuz 2017’de Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan bir çocuk annesi eşi Yeliz A.’nın otomobilinin altına internetten araştırarak çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi.

İHA'nın haberine göre aynı fabrikada çalışan Yeliz A., iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindiğinde görevlilerin bomba düzeneğini fark etmesiyle aracını durdurarak kaçtı.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile bombayı patlatarak etkisiz hale getirdi.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA DAVA AÇILDI

Tutuklanan Özgür hakkında ’nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti sanığa daha önceden sabıkası olduğu için 19 yıl ceza verdi. Olaydan 1 ay önce Özgür'ün boşandığı eşi Yeliz A.’yı ormanlık alana götürerek nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Yeliz A., tutuklu sanık Özgür SEGBİS ile bağlandı. Yeliz A.’nın avukatı “Nitelikli cinsel saldırı sanığın üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz. Sanığın müvekkile yönelik eylemi teşebbüs aşamasında değil tam anlamıyla yapılmıştır. Tanıklardan Hasan K. beyanlarında bahsetmiştir. Sanık ben onun kocasıyım dediğinde müvekkilim sanığa hitaben ne kocası insan karısına böyle tecavüz eder mi şeklinde sözler sarf ettiğini söyledi. Sanığa iftira atmayı gerektiren herhangi bir nedenleri yoktur. Müvekkilliğim sanığın araçtayken ve köyün içinden geçerken kadının çığlık atması tanıkların dikkatini çekmiştir. Tanıklardan bir tanesi olayın yaşandığı tarihte Hasan K. köy muhtarı silahını çekerek gelmiştir. Bu olay sonrasında sanık müvekkilin aracına bomba koymuştur. Sanık hakkında takdiri indirim hakkı verilmemesini talep ediyoruz” dedi.

"ARACIMA BOMBA KOYDU, CANIMA KASTETTİ"

Sanık Sezai Özgür'ün kendisinin canına kastettiğini aracı ile kendisini zorla ormanlık alan götürerek üzerine atılı suçları işlediğini söyleyen boşandığı eşi Yeliz A., ’Sanık benimle konuşmak istese iş yerimin önünde otururduk. Bunun hepsini tasarladı. Araba temin etti beni aldı ve aracın kapılarını kilitledi. Araçla beni ormanlık alana getirdi ve üzerine atılı suçları gerçekleştirdi. Kendisi aracıma bomba koydu. Canıma kastetti. Ben ne kadar uzaklaşmak istesem de o benim hayatıma olumsuz etki yapmak istemektedir” dedi.

"YAZIŞMALARI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI"

Tutuklu Sanık Sezai Özgür'ün eşi Yeliz A.’ya olay sonrası telefondan attığı mesajlar mahkemeye delil olarak sunuldu. Sanık Özgür'ün “Dayanamadım işte. Özür diliyorum. Ne desen haklısın olmaması gerekiyordu, ne desen haklısın” diye mesajlar attığı ortaya çıktı.

Verilen ifadeler sonrası söz verilen tutuklu sanık Özgür'ün, “Olay günü ilk aranan benim. Ben Devrek yol ayırımından aldım. Zorla almadım. Sonra alışveriş merkezine gittik. WhatsApp yazışmaları çocuk üzerinedir. Buna ilişkin emniyete ait kameraları var ise belli olacaktır. Kesinlikle öyle bir durum gerçekleşmemiştir. Hepsi raporlarda bellidir” şeklinde konuştu.

SAVCIDAN 2 SUÇ İDDİASIYLA 18 YIL TALEBİ

DHA'nın haberine göre de duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın olay tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşini hileli hareketlerle ikna ederek araca binmesini sağladığı, tanık beyanlarıyla 'cinsel saldırı' suçunun tamamlanmaya yakın olduğunun anlaşıldığını belirterek, Özgür'ün 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'cinsel saik ile hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 18 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma, mütalaaya karşı savunmanın yapılması için ertelendi.

*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir