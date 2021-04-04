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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Eşini darbedip kendi boğazına bıçak dayadı! - Haberler
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Son dakika haberler... Eşini darbedip, kendi boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet bu kez Kayseri'de ortaya çıktı. Kentte, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali A. (30),eve gelerek tartıştığı Irak uyruklu eşi F.A.'yı darbetti. Daha sonra sokağa çıkarak bıçağı boğazına dayayan Ali A'yı, polis ikna etti.

Son dakika: Eşini darbedip kendi boğazına bıçak dayadı! - Haberler
Eşini darbedip kendi boğazına bıçak dayadı!
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DHA

Olay, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Irak uyruklu eşi F.A'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 2 ay önce uzaklaştırma kararı verilen Ali A., sabah saatlerinde eşiyle konuşmak için 2 katlı müstakil geldi.

Ancak, genç kadın konuşmak istemediğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ali A., F.A.'nın boğazını sıkıp darbetti. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis geldi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada polisi fark eden Ali A., mutlaktan aldığı bıçakla dışarı çıktı. Bıçağı boğazına dayayan Ali A., teslim olmayacağını ve kendine zarar vereceğini söyledi. Ali A., yaklaşık yarım saat süren ikna çalışması sonucu polise teslim edildi. Ali A. daha sonra eşi ile birlikte merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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