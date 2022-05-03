Kemal Demirel hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre...Bursa'ya tren gelmesi için büyük mücadele eden 22'nci ve 23'üncü dönem CHP Milletvekili Kemal Demirel, hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre 25 yıl önce başlattığı, "Bursa'ya tren İstiyorum" kampanyasını ara vermeden devam ettiren ve bu kampanya süresince 40 il ile 22 ilçeyi ziyaret edip, yürüyüşler ve imza kampanyaları, basın toplantıları ve fotoğraf sergileriyle konuyu Meclis'e taşıyıp Bursa'da her kesimin desteğini alan Kemal Demirel, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Yakalandığı hastalığa yenik düşen Kemal Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.