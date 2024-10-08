Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski İYİ Partili Nimet Özdemir CHP'ye katılıyor | Son dakika haberleri

        Eski İYİ Partili Nimet Özdemir CHP'ye katılıyor

        Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün CHP'ye katılacak. Özdemir'in rozetini Özgür Özel takacak

        Giriş: 08.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nimet Özdemir CHP'ye katılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Eski İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bugün CHP’ye katılacak.

        14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne girmişti.

        Özdemir 24 Temmuz’da İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta CHP ile temasa geçtiği belirtilen Nimet Özdemir’e bugün TBMM grup toplantısında genel başkan Özgür Özel bizzat rozet takacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"