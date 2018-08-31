İstanbul Osmanbey esnafından yüksek kâr payı vaadiyle topladığı 100 milyon TL’yle kayıplara karışan İşlem Döviz’in ortaklarından Erol Hacıosmanoğlu, Şile’de gizlendiği villada yakalandı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, tekstil sektörünün kalbi Osmanbey’de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, geçen haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın yüksek kâr payı vaadine kanarak İşlem Döviz’e paralarını yatırdığı ortaya çıkmıştı. İşlem Döviz’in yönetim kurulu üyesi 3 kişi hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

DİĞER ORTAKLAR ARANIYOR

Bunlardan Erol Hacıosmanoğlu’nun Şile, Alacalı Köyü’ndeki bir villada saklandığı bilgisine ulaşan polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Hacıosmanoğlu, adli işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi. İşlem Döviz’in diğer ortakları Ahmet Ali D. ve Mustafa Ç.’nin yakalanması için ise çalışmaları sürdürülüyor.

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