Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı kamerada

YÜZDE 80 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU ÇIKTI

Saldırganın, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.