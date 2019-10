UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın Real Madrid'i konuk edecek temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Fernando Muslera, mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Muslera ve Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MUSLERA: KADERİMİZ REAL MADRID'LE BERABER

"Yarın çok önemli bir maç bizi bekliyor. Kaderimiz Real Madrid ile beraber. Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı çok maç oynadık. Onların Ali Sami Yen'e sık sık geliyor olması çok güzel. Bu maçın keyfini çıkarmalıyız. Bu maçın keyfini çıkarmalıyız. Sonuçta 11'e 11 oynayacağız. Favorisi yok bu maçın. Rakibe saygı duyarak, sonuna kadar mücadele ederek kazanmak istiyoruz."

"Real Madrid ile geçmişte oynadığımız maçlar unutulmaz. Bu maç, onların bir rövanşı değil. Yıllar farklıydı. Takımlar, oyuncular farklı. Fakat, sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağız. Bunun keyfini çıkarmalıyız."

"Hedefimiz, maksimum puanları almak. Gruptan çıkmak istiyorsak, evimizde alabileceğimiz en fazla puanı almalıyız. Bakış açımız bu şekilde."

"En büyük avantajımız taraftar. Devamlı yanımızdalar. PSG maçında da bunu gördük. Sürekli bizi desteklediler. Bize çok büyük bir güç ve motivasyon veriyorlar. Real Madrid'de birçok oyuncu, bizim taraftarımızı, ambiyansı biliyor."

"Tabii ki taraftarlarımızı arkamıza alıp mücadele etmek bize güç veriyor. Real, F.Bahçe, Beşiktaş fark etmiyor. Taraftarlarımız bize her zaman bir güç oluyor. Yine o sahayı rakibimize cehenneme çevireceklerinden ve o atmosferi yaratacaklarından şüphemiz yok."

"Real Madrid'e karşı oynuyorsunuz. Grubun en önemli maçlarından biri. Taraftarımızın böylece düşünmesi çok normal ama yılın maçı diye nitelendirmeyelim."

FATİH TERİM: BU MAÇ, GRUBUN EN KRİTİK MAÇI

"Söyleyeceğimiz en birinci şey, bu maç grubun en kritik maçı. Real Madrid'in oralarda olmasına kimse alışık olmadığı için ayrıca bir önem taşıyor."

"Rakibimiz geçen hafta ligde liderdi. Biraz fazla abartılıyor bazı şeyler. Birçok oyuncuyu dinlendirdi Mallorca maçında. Bizden sonra El Clasico olması avantajımızdı ama o maç tehir oldu. Mental olarak rahatladılar. Orayı düşündürecek bir durum yok. Bizim maça da El Clasico'yu düşünerek hazırlanabilirlerdi. Ne önü, ne arkası Real Madrid'e engel olmadı. Eksik diye bir şey yok onlarda, Real Madrid kadrosu bu. Bazı şeyleri abartıyorlar ama sonuçta Real Madrid. 90 dakika konsantrasyonu kaybetmemiz lazım."

"REAL MADRID'İ EN İYİ ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK"

"Real Madrid'i en iyi şekilde analiz ettik, ne yaparlar, nasıl dururlar, her şeyi biliyor oyuncularımız. Oyun içerisinde konsantreli, büyük bir mücadele ve seyirciyle umarım iyi işler yaparız."

"Bizler için her eksik, çok büyük anlam taşıyor. Yarın akşama kadar olağanüstü bir durum olacağını düşünmüyorum Falcao'da. Fakat, buna rağmen birazdan tekrar bir deneme yapacağız. Onunla konuşacağız. Oynarsa ne kadar oynar, oynayabilir mi bakacağız."

"LEMINA 25 GÜNDÜR ANTRENMANA ÇIKMADI"

"Lemina 25 gündür antrenmana çıkmadı. Durumunu değerlendireceğiz. Feghouli'nin arka adalesindeki durum nasıl bakacağız. Her takımda olabilecek şeyler. Biz de en iyi kadromuzla, en iyi durumumuzla çıkacağız ve avantajı kendi lehimize çevirmeye çalışacağız."

"Grup sıralamasında en kritik maçlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Dolayısıyla, bu bir. İkincisi, İspanyol basını dahil olmak üzere bütün dünya Real Madrid'in grup dördüncüsü olmasına alışık değil. Adınız Real Madrid olunca, böyle şeyler oluyor. Bizim için de çok önemli bir maç. Kazanmamız halinde, kaybedeceğimiz zaman nasıl bir durumla karşılaşacağımızı biliyoruz."

"Açıkçası ben Zidane isminin dünya futbolunda tartışılır bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Tüm takımlarda zaman zaman böyle şeyler olabilir. Rakibimiz son Mallorca maçına kadar liderdi. 6-7 oyuncusunu dinlendirebilecek kadar kredisi vardı. Şu anda ikinci durumda"

"Bizden sonra El Clasico'nun ertelenmesi de mental olarak onları rahatlatmıştır. Real Madrid'in mutlaka ama mutlaka konfor alanın dışına itmeliyiz. Ne zaman oyunu kontrol edeceğiz, ne zaman topu rakibe bırakıp geçiş hücumlarına geçeceğiz bunları iyi planladık."

"Oyunun her yönünü çok iyi oynayabilen bir takım Real Madrid. Top bizdeyken bazı defansif problemleri var, buna itiraz etmiyorum ve bunu iyi değerlendirmeliyiz. 10 kişiyle bile oynadığında rakip ciddiyet olmadığında neler olabileceğini görüyorsunuz."

"Topun kendisinde olmasını sağlayabilen takım. Böyle takımlara karşı 1 saniye bile oyunun dışında tutamazsınız kendinizi. Bizim kendi sıkıntılarımızı bu maçta yapmamamız gerekiyor. Merkezde yapılan top kayıpları bu maçta çok sıkıntı yaratabilir. Dikkat etmeliyiz. Tehlikeli bir takım her zaman Real Madrid. Dediğim gibi başlangıçla beraber, 90 dakikayı çok çok dikkatli oynamamız gerekiyor."

"REAL MADRID'LE OYNAMAK BİR ŞANSTIR"

"Böyle maçlarda her zaman oyuncularıma bunu söylerim, Real Madrid gibi takımlarla oynamak her zaman şanstır. Oyuncularımızın kendini göstermesi, bütün dünyanın bu maçı seyretmesi onları podyuma çıkarıyor. Onların kendini ifade etmesi gerek. Real Madrid gibi takımlara mağlup olursanız da kimse sizi eleştirmez. PSG maçından sonra bile Galatasaray seyircisi tribüne çağırdı ki bu tribünlerin son dönemde yaptığı bir şey değil. Oyuncunun bunu değerlendirmesi lazım, bu tip maçlar oynayarak kazanılır Real Madrid olur, Barcelona olur, PSG olur, Manchester olur. Her zaman gelmez, geldiği zaman da iyi değerlendireceksin."