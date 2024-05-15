Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilara Günana toprağa gömülü bulunmuştu! Baba oğul tutuklandı - Son haberler

        Toprağa gömülü bulunmuştu! Baba oğul tutuklandı! İşte cinayetin nedeni!

        Elazığ'da 1 çocuk annesi, 25 yaşındaki Dilara Günana'nın öldürülüp, cesedinin gömülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, Volkan Kaplan ile babası Yaşar Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi N.K. ve kardeşi S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 07:42 Güncelleme: 15.05.2024 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'da, 6 Mayıs’ta akrabasının çağırdığı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana’dan (25) haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

        TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 12 Mayıs’ta Günana’nın merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu.

        AKRABALARI GÖZALTINA ALINDI

        Günana’nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Günana’nın akrabaları Volkan Kaplan, babası Yaşar Kaplan, annesi N.K. ve kardeşi S.K., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

        4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Dilara Günana’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından önceki gün memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine getirilerek Hacıbaşı Mezarlığı’nda defnedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        SORGUDA CİNAYETİ ANLATTI

        Gözaltına alınan Volkan Kaplan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Kaplan'ın, Dilara’nın telefonuna bakmak istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine sinir krizi geçirerek, ensesine yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi.

        CANSIZ BEDENİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ

        Dilara’nın cansız bedenini battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyarak götürdüğü Armutlu mevkiindeki bir çukura gömdüğünü itiraf eden ve olay yerini polis ekiplerine gösteren Kaplan ile aile fertleri daha sonra adliyeye sevk edildi.

        ŞÜPHELİLERDEN VOLKAN VE BABASI TUTUKLANDI

        Volkan Kaplan ile babası Yaşar kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Annesi N.K. ve kardeşi S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Şüpheliler adliyeye böyle götürülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dilara Günana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Kosova'dan Sırbistan'a "silah desteği" suçlaması
        Kosova'dan Sırbistan'a "silah desteği" suçlaması
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu