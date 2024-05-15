Elazığ'da, 6 Mayıs’ta akrabasının çağırdığı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana’dan (25) haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU DHA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 12 Mayıs’ta Günana’nın merkeze bağlı Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu.

AKRABALARI GÖZALTINA ALINDI Günana’nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Günana’nın akrabaları Volkan Kaplan, babası Yaşar Kaplan, annesi N.K. ve kardeşi S.K., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Dilara Günana’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından önceki gün memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine getirilerek Hacıbaşı Mezarlığı’nda defnedildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SORGUDA CİNAYETİ ANLATTI Gözaltına alınan Volkan Kaplan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Kaplan'ın, Dilara’nın telefonuna bakmak istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine sinir krizi geçirerek, ensesine yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi.

CANSIZ BEDENİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ Dilara’nın cansız bedenini battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyarak götürdüğü Armutlu mevkiindeki bir çukura gömdüğünü itiraf eden ve olay yerini polis ekiplerine gösteren Kaplan ile aile fertleri daha sonra adliyeye sevk edildi.