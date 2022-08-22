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Fatih’te İETT otobüsü yayaya çarpıp kaçtı

Fatih'te İETT otobüsü, yolun kenarında yürüyen bir kişiye çarptı. Otobüs yoluna devam ederken otobüsün çarptığı kişi hafif yaralandı

Son dakika: Fatih’te İETT otobüsü yayaya çarpıp kaçtı
Fatih’te İETT otobüsü yayaya çarpıp kaçtı
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İHA

İstanbul Fatih’te yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpan İETT otobüsü hız kesmeden yoluna devam etti. Otobüsün çarptığı adam yere düşerek hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün Fatih Topkapı Sulukule Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, caddeden yukarı doğru seyreden İETT otobüsü şoförü, yol kenarında yürüyen adamı görmedi. Otobüsün yan tarafıyla adama çarpan şoför, hız kesmeden yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam hafif yaralandı. İETT otobüsü şoförü de Topkapı’da otobüs duraklarına gitti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

OTOBÜS ÇARPIP KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sulukule Caddesi’nden yukarı doğru gelen İETT otobüsünün yol kenarındaki yayaya çarptığı görülüyor. Adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken otobüs şoförü yoluna devam ediyor.

“İETT OTOBÜSÜ HIZLI BİR ŞEKİLDE ONA VURDU”

Cadde esnafı Mert Sevinç, “Biz iş yerimizin önünde oturuyorduk. Aşağıdan İETT otobüsü geliyordu. Sağ taraftan da bir kişi yukarı doğru çıkarken İETT otobüsü hızlı bir şekilde ona vurdu. Aracı biz durdurmaya çalıştık. Araç durmak istedi. Direkt durağına gitti. 1 saat geçmeden polisler geldi. Polisler de kamera görüntülerini aldı” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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