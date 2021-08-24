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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Feci kaza! Emniyet şeridinde bekliyorlardı
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Feci kaza! Yanında torunu ile emniyet şeridinde bekliyorlardı

Denizli'de bindikleri aracının arıza yapması sonucu emniyet şeridinde bekleme yapan kadın ve torunu, freni patlayan kamyonun altına aldı. Feci kazada kadın hayatını kaybederken, 10 yaşındaki torunu mucizevi şekilde yara almadan kurtuldu

Son dakika: Feci kaza! Emniyet şeridinde bekliyorlardı
Feci kaza! Emniyet şeridinde bekliyorlardı
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İHA

Denizli'de emniyet şeridinde bekledikleri sırada freni patlayan kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybederken, torunu yara almadan kurtuldu.

Feci kaza, önceki gün akşam saatlerinde Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Hatice Nitelik ve 10 yaşındaki torununun içinde bulunduğu araç, arıza yapması sonucu emniyet şeridinde durdu. Bu sırada freni patlayan bir kamyon da, aynı yönde ilerlerken emniyet şeridine yanaştı.

Otomobilden çıkan Hatice Nitelik ve torunu süratle ilerleyen kamyonun altında kaldı. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar, yara almayan çocuğu kamyonun altından kurtardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Hatice Nitelik’in hayatını kaybettiğin belirledi. Otopsi için morga kaldırılan Nitelik'in cenazesi, daha sonra Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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