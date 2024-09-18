FED faiz kararını açıkladı eylül 2024! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararını duyurdu. 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı küresel piyasalar ve yatırımcıların da gündemindeydi. FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklama ile duyurulan FED faiz kararının ardından, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 eylül FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...
Son dakika... FED eylül ayı faiz kararını açıkladı. FED Eylül ayı faiz toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddeleri arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi FED Temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Fed 50 baz puanlık faiz indirimine gitti. Bu Mart 2020'den bu yana alınan ilk faiz indirim kararı oldu
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.
Piyasalarda son günlerde 25 veya 50 baz puanlık indirim gelmesine yakın ihtimaller olarak bakılıyordu. Bugünkü kararla beraber Fed 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirim kararı almış oldu.
2020-2024 TARİHLERİ ARASINDA FED POLİTİKA FAİZİ KARARLARI
Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de 2 kez acil faiz indirimi kararı aldı. Banka, 3 Mart 2020'de politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına, 16 Mart 2020'de de politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.
Fed Başkanı Jerome Powell, Kovid-19 salgınının ABD ekonomisine yönelik oluşturduğu risklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla para politikası duruşunda gevşemeye gittiklerini bildirmişti.
ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022 yılında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.
Fed, 2022 mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından, haziran toplantısında da 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.
2022'de art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, söz konusu yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.
Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.
Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.
Temmuz 2023 toplantısındaki artışla birlikte Fed, politika faizini 23 yılın yani 2001'den bu yana en yüksek aralık olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkardı.
2022 yılının mart ayından bu yana 11. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, Temmuz 2023 itibarıyla faiz oranını toplam 525 baz puan yükseltmiş oldu.
Fed bundan sonra faiz artırım döngüsüne son verdi ve toplantılarında politika faizini sabit bıraktı.