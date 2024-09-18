FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Fed 50 baz puanlık faiz indirimine gitti. Bu Mart 2020'den bu yana alınan ilk faiz indirim kararı oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.

Piyasalarda son günlerde 25 veya 50 baz puanlık indirim gelmesine yakın ihtimaller olarak bakılıyordu. Bugünkü kararla beraber Fed 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirim kararı almış oldu.