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Fenerbahçe Kurt Zouma için bitirici hamleyi yaptı. Chelseali oyuncu için Kanarya, kulübüne 2.1 milyon euro kiralama bedeli teklif etti. Asıl mevkisi stoper olan ve sağ bekte de görev yapan 23 yaşındaki oyuncu için yaptıkları teklifin ardından Sarı-Lacivertliler, İngilizler’e 48 saat süre verdiler ve olumlu cevap gelmezse bu transferden vazgeçeceklerini bildirdiler.