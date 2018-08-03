Son dakika... Fenerbahçe transfer haberleri (3 Ağustos 2018)
03.08.2018 - 12:00 | Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile oynanacak maç yaklaşırken, takımın forvetsiz oluşu teknik direktör Phillip Cocu’nun canını sıkıyor... Cocu transfer açıklamasında bulundu... Fenerbahçe'de Yussuf Poulsen, gelişmesi son dakika... Defansa takviye son 48 saaat... Detaylar haberde...
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FENERBAHÇE, ZOUMA İÇİN TEKLİFİNİ SUNDU! SON 48 SAAT!
Sarı-Lacivertliler bir numaralı stoper adayı için İngiliz kulübüne 2.1 milyon euro kiralama bedeli teklif edip, “Cevabı 48 saat içinde bildirin” dedi.
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Fenerbahçe Kurt Zouma için bitirici hamleyi yaptı. Chelseali oyuncu için Kanarya, kulübüne 2.1 milyon euro kiralama bedeli teklif etti. Asıl mevkisi stoper olan ve sağ bekte de görev yapan 23 yaşındaki oyuncu için yaptıkları teklifin ardından Sarı-Lacivertliler, İngilizler’e 48 saat süre verdiler ve olumlu cevap gelmezse bu transferden vazgeçeceklerini bildirdiler.
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Oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe’nin Kurt Zouma’ya da “Kulübünle konuş. Bu iş bir an önce bitsin. Fazla zamanımız yok. Senden vazgeçmek zorunda kalmayalım” dedi. Kanarya, Zouma transferinin olumsuz gelişmesi ihtimaline karşı da alternatif isimleri belirlerken, Portolu Diego Reyes ve Feyeoordlu Van Beek bir adım önde görünüyor.(Star)
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COCU'DAN FORVET KARARI! TRANSFER...
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile oynanacak ilk maç gelip çatarken, takımın forvetsiz oluşu teknik direktör Phillip Cocu’nun canını sıkıyor. Her ne kadar Alper Potuk, Cagliari ile oynanan hazırlık karşılaşmasında iki gol birden atsa da o pozisyonun oyuncusu olmamasından dolayı teknik heyeti tatmin etmedi.
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Andre Ayew’in gol sezgilerinin oldukça yüksek olması onu Alper Potuk’a oranla daha favori kılsa da Hollandalı hoca da onun adaptasyon sürecini tam anlamıyla atlattığını düşünmüyor. İlk karşılaşmada mutlaka gol atmak zorunda olduklarının altını çizen Cocu, sakatlığını atlatıp takımla antrenmanlara başlayan Roberto Soldado’nun gözünün içine bakıyor.
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İspanyol forvet için sarı-lacivertlilerin sağlık heyetinden gün be gün rapor alınıyor. Oyuncunun değerleri yakından takip edilirken, Cocu “Soldado’ya çok ihtiyacımız var. Bu kritik deplasmanda onu mutlaka oynatmalıyız” ifadelerini kullandı.
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Öte yandan tecrübeli hoca bu eşleşmeye yetişmese bile 3. bölgeye kesinlikle takviye yapılması gerektiğini belirtti. Yönetim kuruluna forvet ihtiyacını her defasında ileten Cocu, bir de savunma takviyesiyle sezonu tamamlayabileceklerini düşünüyor. (Vatan)
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FENERBAHÇE İÇİN YUSSUF POULSEN'E ONAY...
Fenerbahçe'nin forvet transferinde adı bir anda ön plana çıkan Yussuf Poulsen'de sıcak saatler yaşanıyor.
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Oyuncunun kulübü Leipzig'den, Tanzanya asıllı Danimarkalı yıldız için umutlu haberler geldi.Alman ekibinin teknik direktörü Ralf Rangnick, "Yussi'yi bankta tutmak ve sadece gerektiğinde sahaya sürmek ona haksızlık olacak" açıklamasını yaptı.
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Poulsen'in kiralık olarak gönderilmesine onay veren Rangnick, Leipzig yönetiminden gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.
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Alman ekibinin F.Bahçe'nin yaptığı kiralık teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Ancak panzerler aceleci davranmıyor, diğer teklifleri de değerlendiriyor.
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Güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınan Poulsen, geçen sezonu Timo Werner'in gölgesinde geçirdi.
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30 lig maçının 18'inde ilk 11'de yer aldı, 4 gol-2 asistle oynadı. Geçen sezon PSG'den Augustin'i transfer eden Leipzig, bu yaz ise 15 milyon euro'ya Sion'dan Cunha'yı da alınca, Danimarka'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Poulsen'in forma şansı iyice azaldı.(Fotomaç)
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TARAFTAR 'REYES' DİYOR
Taraftarların “Come to Fenerbahçe” mesajları yağdırdığı Diego Reyes’i West Ham, Newcastle ve Bordeaux’nun da istediği, bu nedenle Sportif Direktör Comolli’nin Meksikalı oyuncuyu yakın markaja aldığı ifade edildi. Cocu’nun takımda görmek istediği Van Beek de teklife olumlu yaklaşırken, kulüplerin aralarında anlaşmasını bekliyor.(Star)
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FENERBAHÇE'DE BRUNO MARTİNS INDI SESLERİ!
Fenerbahçe stoper transferi için kolları sıvadı... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'de forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper Martins Indi'yi kiralamak için tüm şartları zorluyor.
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F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Indi'nin menajeri ile temas kurdu ve görüşmeler başladı. Comolli'nin Hollandalı yıldızın menajerine, "Teknik direktörümüz Cocu, Indi'yi yakından tanıyor. Onu takımında görmek istiyor. Sistemine çok uygun bir oyuncu..." dediği öğrenildi.
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Menajerin de bu görüşme sonrası Comolli'den süre istediği öğrenildi. Yüksek bonservisi nedeniyle Indi'yi kiralamak isteyen Fenerbahçe, Stoke City'yi de ikna etmek için çaba harcıyor.
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Feyenoord ve Porto gibi takımlarda forma giyen Martins Indi, kariyerinde 250 maça çıktı. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu maçlarda 9 gol attı. Indi, savunmanın solunda da oynayabiliyor.
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Hollandalı stoper Martins İndi, 34 kez milli takım forması giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 de gol attı.(Fotomaç)
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KLOPP: ORIGI’Yİ SATACAĞIZ! AMA PAZARI YOK
Divock Origi için Jürgen Klopp açıklama yaptı… F.Bahçe’nin hayalleri yıkıldı. Belçikalı oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler Alman teknik adamın, “Anlaşılır bir şekilde Liverpool para kazanmak istiyor, her zaman mali açıdan daha iyisini bekliyor.
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Ama gerçek şu ki, Divock Origi için büyük bir pazar olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu için mantıklı bir rakam bekliyoruz. Her iki tarafı da mutlu edecek bir rakam” sözlerini kullandı.
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