İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne( FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren "mahrem imam", Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve emniyet teşkilatına sokulmaya çalışılan öğrencilerin kodlandığını belirtti.
Türkiye genelinde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmalar aralıksız devam ederken, İzmir'de itirafçı olmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan K.E, örgütle bağlantısı olan 150 "mahrem imam" ve muvazzaf askerlerin kimliğini deşifre ederek örgüte ağır darbe vurulmasını sağladı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünde verdiği ifadesinin ardından, TSK içerisine yerleştirilen "gizli" FETÖ'cüler ve onlardan sorumlu olan "mahrem imamlar"ın kod ve gerçek isimlerini, adres ve eğitim bilgilerini, memleketleri ve örgütte konumlarıyla ilgili bilgileri paylaşan K.E'nin ifadesini doğrulattıktan sonra operasyonlar düzenleyen emniyet teşkilatı ve yargı mensupları, örgüte ağır darbe vurdu.
Üniversite eğitimi için geldiği İzmir'de örgütle irtibatlandığını, örgütte birçok gizli görevi yerine getirdiğini belirten K.E, yaklaşık 6 yıl boyunca FETÖ tarafından TSK'ya gizli bir şekilde sızdırılacak askeri öğrencilerden, "üst düzey" seviyesinde sorumlu olduğunu, belli bir aşamadan sonra örgütte "doktor" diye tabir edilen, askeri öğrencilerin takibini yapan öğretmen/grup abilerinden sorumlu seviyeye ulaştığını dile getirdi.
"GİZLİ FETÖ'CÜLERİ DEŞİFRE ETTİ
Son olarak FETÖ'nün sözde "Büyük Bölge Talebe Mesulluğu" görevini yürüttüğünü aktaran K.E, emri altında çalışan 150 örgüt üyesiyle ilgili tüm ayrıntıları, FETÖ'deki hiyerarşik düzeni anlatarak çok sık kullandığı örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'ta haberleştiği örgüt mensuplarının kimliğini de ortaya çıkartan bilgiler verdi.
Özellikle askeri öğrenci ve asker kökenli FETÖ mensuplarına verilecek talimatları, üst düzey örgüt yöneticilerinden aldıkları emirleri, ByLock mesajlarına ilişkin detayları paylaşan K.E, "mahrem imamlar"ın özellikle öğretmen ya da eğitmenlerden seçildiğine dikkati çekti.
TSK'YA YERLEŞTİRİLECEKELR HAKKINDA RAPOR
TSK'ya yerleştirilecek kişilerle ortaokul çağından itibaren gizlilik ve tedbir kuralları çerçevesinde ilgilendiklerini, zeki, çalışkan ve örgüte itaatkar öğrencilerin ders durumu, örgüte bağlılığı, manevi durumu, ailesel ve maddi durumu ile fiziki durumunu takip ettiklerini aktaran K.E, "TSK ya da emniyet teşkilatına yerleştirilecek öğrenciler önceden belirlenen zamanlarda örgüt yöneticileri tarafından değerlendirilerek haklarında ayrıntılı bir raporlama yapılırdı. Bu rapor sonucunda öğrencinin TSK ya da emniyet teşkilatına yerleştirilip yerleştirilemeyeceği değerlendirilirdi." ifadesini kullandı.
FETÖ KENDİ ELEMANLARINI FİŞLEMİŞ
Harp okuluna girmesi düşünülen kişileri bir üst sorumlusuna aktardığını belirten K.E, "Örgüt evlerinde kalan öğrenciler, TSK ya da emniyet teşkilatına girmeye uygunsa 's', olabilecek durumdakiler 'i', eğer uygun değilse 'c' olarak kodlanıyordu. Mesela 2016 yılı itibarıyla Karşıyaka'da TSK ya da emniyete yerleştirilmesi planlanan öğrenci sayısı 192'ydi." değerlendirmesinde bulundu.
Örgütle bağlantısı olduğu 8 yılda aldığı görev ve sorumlukları, verdiği ve aldığı talimatları, 150 örgüt mensubunun görevlerini tek tek anlatan K.E'nin verdiği bilgiler doğrultusunda çok sayıda operasyonda yüzlerce FETÖ'cü yakalanarak haklarında soruşturma açıldı.
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