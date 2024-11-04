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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika FETÖ haberi: FETÖ'den aranan eski komiser gizli bölmede yakalandı

        FETÖ'den aranan eski komiser gizli bölmede yakalandı!

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser B.U., saklandığı evde gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan B.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 08:21 Güncelleme: 04.11.2024 - 08:21
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        FETÖ'cü eski komiser gizli bölmede yakalandı!
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır firari olarak aranan eski komiser B.U.'nun adresi tespit edildi.

        EVDE GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

        DHA'da yer alan habere göre polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda B.U., saklandığı evde gizli bölmede yakalandı.

        Gözaltına alınan B.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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