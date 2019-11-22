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HaberlerGündemSon dakika! FETÖ operasyonları arka arkaya! 138 gözaltı kararı - Haberler

FETÖ operasyonları arka arkaya! 138 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 53'ü gözaltına alındı. Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ şüphelileri hakkında operasyon başlattı.

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen,tamamı ihraç ihraç edilmiş, 2’si teğmen 90’ı astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

22 ilde başlatılan operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

BURSA'DA DA OPERASYON

Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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