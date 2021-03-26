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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Türkiye hakkında tepki çeken 'seçimlere müdahale' iddiasını yineledi. Macron, "Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez." dedi.

SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü! - Haberler
Macron, tepki çeken Türkiye ifadelerini sürdürdü!
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AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Fransa'da düzenlenecek seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineleyerek, "Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez." dedi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Birkaç gün önce yayımlanan röportajında Türkiye hakkında söylediklerinin gözlem olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük." diye konuştu.

Macron, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Strasbourg'da İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için yaptığı 2,5 milyon avroluk para yardımı nedeniyle Strasbourg Belediyesine ve Başkanı Jeanne Barseghian'a verdiği tepkide haklı olduğunu savundu.

Fransa'da "Cumhuriyet değerlerine" bağlı kalamayacaklarını belirten derneklerinin olmasının sorun teşkil ettiğini anlatan Macron, "Kanallarında yayın yapan propaganda örgütlerinin de müdahalesi var. Yani evet, bu riskler diğer Avrupa ülkelerinde de belirlendiği gibi... Önümüzdeki seçimler için de müdahale riskleri belirlendi." ifadelerini kullandı.

Macron, bunun bir sorun olduğunu, bu sorunların çözülmemesi halinde dostane ilişkilerin olduğunun iddia edilmeyeceğini belirterek "Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez. Olsaydı şoke olurdunuz. Bizim demokrasimiz gibi bir demokrasi nezdinde (şoke) olmamız normaldir. Samimiyetimiz bize bunu dayatıyor ve biz bunu halletmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile ilişkilere değinen Macron, Türkiye tarafından olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ancak sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Türkiye'nin olumlu adımlar atmaya devam etmesi halinde ilişkilerde ilerleme kaydedileceğini, aksi takdirde geri adım atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, France 5 kanalına verdiği demeçte, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak." ifadesini kullanmıştı.

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