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Fransa ordusuyla ilgili şoke eden açıklama!

Son dakika haberine göre Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda, ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi. Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi

Son dakika: Fransa ordusuyla ilgili şoke eden açıklama
Fransa ordusuyla ilgili şoke eden açıklama!
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AA

Son dakika haberler... Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, konuştuğu RFİ radyosunda, olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yeterli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi.

"3-4 GÜN İÇİNDE MÜHİMMATIMIZ BİTEBİLİR"

AA'da yer alan son dakika haberine göre Cambon, böyle bir durumda, askeri mühimmatın birkaç gün içerisinde tükenebileceğini, hatta bunun 3-4 günden fazla sürmeyeceğini ifade etti.

"FRANSA STOKLARINI KULLANMIŞ DURUMDA"

Ülkesinin askeri mühimmatının halihazırda Sahraaltı bölgesinde bulunan Barkhane askeri birliklerinin hizmetine verildiğini söyleyen Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi.

2. DÜNYA SAVAŞI'NI ANIMSATTI

Christian Cambon, "çatışma kapımıza ulaşırsa, kendimizi aynı durumda bulmak istemeyiz" diyerek, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı arifesinde yaşadığı mühimmat sıkıntısını anımsattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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