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NİSAN SONU GİBİ BİTMESİ PLANLANIYOR Koyukan, "Binanın içerisinde çok fazla bir işimiz yok. Boya, badana, bakım, onarım yapacağız. Daha evvel ki onarımlarda kuşlardan dolayı yapılamayan dış cephedeki müdahaleleri yapacağız" diye konuştu. Nevhiz Deniz Koyukan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

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"Kopmuş, kopmak üzere olan taş silmeler ya da cephedeki taşlarla ilgili lokal müdahalelerimiz de olacak. Bunları iskele kurmadan yapacağız. Birkaç tane büyük vincimiz var. 120 tona yakın vinçlerle de destek sağlayarak platformlu vinçlerle bu çalışmayı yapacağız.