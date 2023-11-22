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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Galata Kulesi'nde restorasyon! 270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek

        Galata Kulesi'nde restorasyon! 270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek

        674 yaşındaki Galata Kulesi restorasyona alındı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, "Bakır alemimizi de 4 parça halinde aşağıya indireceğiz. Alem 270 kilo ağırlığında, söküldükten sonra daha net ağırlığını söyleyebiliriz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:24
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        Galata Kulesi'nde 1 Kasım'da başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Ziyaretçiye yalnızca Seyir Terası'nın kapandığı çalışmalarla ilgil bilgi veren İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, "Bakır alemimizi de 4 parça halinde aşağıya indireceğiz. Bunun konservasyonu özel hazırlanmış bir mekanda belli ısıda yapılıp, altın varak işçiliği ile yüz deftere yakın varak kullanarak 10-12 metre civarında alem yüzeyi kaplanmış olacak. Alem 270 kilo ağırlığında, söküldükten sonra daha net ağırlığını söyleyebiliriz" dedi.

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        1349 yılında inşa edilen, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. 674 yaşındaki kulede 1 Kasım'dan itibaren devam eden çalışmalar kapsamında yalnızca 8'inci katta bulunan Seyir Terası bölümü geçici olarak ziyaretçiye kapandı.

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        Kuşların göç dönemi dikkate alınarak başlayan çalışmalarda, hem çevre esnafı hem de ziyaretçileri etkilememek için kulenin dış cephesine iskele kurulmadı. Külahında bulunan kurşun kaplamaların ve dış cephenin yenileceği çalışmaların detaylarını İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan anlattı.

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        Koyukan, hava şartlarının çalışmaları etkilemediği takdirde seyir terasının da 1 aylık gibi kısa bir süre içerisinde ziyarete açılabileceğini planladıklarını vurguladı.

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        Kuledeki çalışmaların yine kuşların göç dönemi dikkate alınarak Nisan ayı sonunda biteceği öngörülüyor.

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        3 MİLİMLİK KURŞUNLARLA KAPLANACAK

        İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, restorasyon çalışmaları hakkında şunları söyledi:

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        "Göçmen kuşların buradaki konaklama süresi Nisan sonu ve Ekim sonu arasında olduğu için fiili olarak işe başlamamız 1 Kasım'ı buldu. 1 Kasım'da 8'inci katın kapatılma onayıyla beraber külaha iskele kurma çalışmalarına başlandı.

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        Öncelikli olarak kurşun imalatına, söküm işlerine başladık. Bu arada cephe duvarlarının, bütün beden duvarlarımızdaki doluluk, boşluk inceleme çalışmalarımız yapıldı. Hatta yapılmaya devam ediyor.

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        Dış cephede platformlu vinçlerle dış cephedeki bozulmalar, taş, tuğla, derz bozulmaları tespitleri yapıldı. Bunlar bölge bölge işlenerek laboratuvarla ortak çalışarak buralarda yapacağımız müdahale yöntemleri gündeme gelecek.

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        Buna göre de sistemli bir müdahale çalışmasına gireceğiz. Kurşunlarımız sökülmeye devam ediyor. İzabeye gönderilmekte. Bütün külahın kendi kurşunu eritilerek izabeden gelecek 3 milimlik rulolarla kendi kurşunuyla kaplanacak."

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        BAKIR ALEM KULEDEN İNDİRİLECEK

        Koyukan, "Bakır alemimizi de 4 parça halinde aşağıya indireceğiz. Bunun konservasyonu özel hazırlanmış bir mekanda belli ısıda konservasyonu yapılıp altın varak işçiliği ile yüz deftere yakın varak kullanaraktan 10-12 metre civarında alem yüzeyi kaplanmış olacak. Kurşunumuz da bittikten sonra en son alemimizi yerleştireceğiz" dedi.

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        Koyukan, "Çok fazla bir süre almayacak, en fazla kurşunla beraber 1 aylık süre içerisinde tamamlanmış olacak. Ondan sonra da iskelemizi indireceğiz. Dış cephedeki imalatlara geçeceğiz. Alem 270 kilo ağırlığında, söküldükten sonra daha net ağırlığını söyleyebiliriz. Bu çeşitli belgelerde 270 kilo deniyor. 12 metre yüzey alanında. 4 parça olarak biliniyor. Bazen birbirine kaynamış parçalar da oluyor. Söktükten sonra bunun gerçek adedine ulaşacağız" dedi.

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        NİSAN SONU GİBİ BİTMESİ PLANLANIYOR

        Koyukan, "Binanın içerisinde çok fazla bir işimiz yok. Boya, badana, bakım, onarım yapacağız. Daha evvel ki onarımlarda kuşlardan dolayı yapılamayan dış cephedeki müdahaleleri yapacağız" diye konuştu.

        Nevhiz Deniz Koyukan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

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        "Kopmuş, kopmak üzere olan taş silmeler ya da cephedeki taşlarla ilgili lokal müdahalelerimiz de olacak. Bunları iskele kurmadan yapacağız. Birkaç tane büyük vincimiz var. 120 tona yakın vinçlerle de destek sağlayarak platformlu vinçlerle bu çalışmayı yapacağız.

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        Çok fazla da çevre halkına, ticari işletmelere de zarar vermeden engellemeden, ziyaretçiyi ve turisti engellemeden bu çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Kuşların tekrardan göç mevsimine yetiştirmeye çalışacağız. Süremiz var ancak biz yine Nisan sonu gibi çalışmaları tamamen bitirmeyi planlıyoruz."

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        RİSKLİ BİR DURUM GÖZE ÇARPMADI

        Galata Kulesi'nin deprem riskine karşı da kontrol edildiğini belirten Koyukan, "Şu anda çeşitli testlerimiz yapılıyor, sonuçlar henüz gelmedi ama gözlemsel olarak da 60'larda yapılan betonarmede herhangi bir risk göze çarpmadı. Çatlama ya da korozyon" ifadelerini kullandı.

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        Koyukan, "Alt katlara doğru da döşemelerde herhangi bir riskli durum görülmedi ama biz emniyetli tarafta kalmak için de bunların araştırmasını yapıyoruz. Betonarmenin görüntüleme yöntemiyle, demirlerimizi kontrol ettik. Numuneler alındı, testlerimiz yapılıyor. Şu anda riskli bir durum gözümüze çarpmadı" dedi.

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        Koyukan, kurşun işlerinin bittiği takdirde, şartlar da el verirse 1 ay gibi kısa sürede seyir terasının da ziyaretçiye açılabileceğine dikkat çekti.

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        #son dakika haberi
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