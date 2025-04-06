Galatasaray’dan TFF Hukuk Kurulu’na itiraz

Galatasaray Spor Kulübü, kupada oynanan derbinin ardından verilen cezalar nedeniyle TFF Hukuk Kurulu’na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Hukuk Kurulu’nun görevini yapması konusunda uyardı.

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4’er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.

Verilen cezaları az bulan Galatasaray bu konuda harekete geçti. TFF Hukuk Kurulu’na yazılı başvuruda bulunan sarı-kırmızılar cezalara itiraz etti. Ayrıca hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda uyarı yaptı.