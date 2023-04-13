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Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da depremde çöken Galeria Sitesi'nin müteahhittinden şok ifade!
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Galeria Sitesi'nin müteahhidi: 1999 öncesi zemin etüdü raporunun alınması zorunlu değildi

Deprem felaketinde Diyarbakır'da yerle bir olan ve 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi ile ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Açılan soruşturmada dün yakalanıp tutuklanan sitenin müteahhidi Sedat Eser'in ifadesi ortaya çıktı. Eser mahkemedeki ifadesinde, "1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi. Projede işyerleri de pasaj şeklindeydi. Buranın alışveriş merkezi olması istendiği için küçük dükkanlar birleştirilerek bazı dükkanlar 1000 metrekare olacak şekilde çizildi" şeklinde konuştu

Diyarbakır'da depremde çöken Galeria Sitesi'nin müteahhittinden şok ifade!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Diyarbakır´da 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi´nin dün tutuklanan müteahhidi Sedat Eser ifadesinde, o dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını belirterek, "Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğu söylenmedi. 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi" dedi.

DHA'nın haberine göre Diyarbakır´da, 1´i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Geride kalan 3 blok kontrollü olarak yıkıldı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Galeria Sitesi´nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara´da önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eser, çıkarıldığı mahkemece `Olası kastla öldürmek´ suçundan tutuklandı.

"DİYARBAKIR'IN BÖYLE BİR YAPIYA İHTİYACI VARDI"

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Eser´in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Eser, o dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını söyledi. Eser, "Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı vardı, yapıldığı takdirde bölgeye katkısı olacağını söylediler. Bu işin yapımı konusunda bir inşaat firması ile anlaştım ve şirkete yüzde 50 hisseli ortak olarak katıldım. Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğuna ilişkin bir şey söylenmedi. 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi. Küçük dükkanlar birleştirilmiş. Projede iş yerleri pasaj şeklindeydi. Buranın alışveriş merkezi olması istendiği için küçük dükkanlar birleştirilerek bazı dükkanlar 1000 metrekare olacak şekilde çizildi" dedi.

"İNŞAATI DEVRALDIĞIMDA ARSANIN TAMAMININ TEMELİ ATILMIŞTI"

Eser, inşaatı devraldığında arsanın tamamında temel atıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Pompa yüksekliği yeterli gelmediği için kum firmalarından aldığımız kumu mikser makinaları ile karıştırıp o şekilde yaptık. O dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu yoktu. Dış cephe kısmını beğenmediğim için değişiklik yaptım. Değişikliğin ruhsata işlenip işlenmediğini, mimari vizesinin alınıp alınmadığını hatırlamıyorum."

Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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