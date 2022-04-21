Gasp dehşeti! Şoka uğrayan kadın yerde sürüklendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gasp dehşeti! Şoka uğrayan kadın yerde sürüklendi
ABONE OL

Adana'da dehşete düşüren olay! Gaspçıya direnen kadın yerde sürüklendi

Adana'da dehşete düşüren bir gasp olayı meydana geldi. Kentin Çukurova ilçesinde, çantasını almaya çalışan kişiye direnince yere düşüp sürüklenen N.Ü. adlı kadın yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika: Gasp dehşeti! Şoka uğrayan kadın yerde sürüklendi
Gasp dehşeti! Şoka uğrayan kadın yerde sürüklendi
0:00 / 0:00
DHA

Korkunç olay 18 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre sabah evine giden N.Ü. kaldırımda durduğu sırada motosikletle yoldan geçen 2 şüpheliden biri, inerek kadının sırt çantasını almaya çalıştı. Kadın direnince yere düştü, şüpheli N.Ü.'yü sürükleyerek çantasını alıp kaçtı.

TAKİP EDİP ÇANTAYI KURTARDI

DHA'nın haberine göre, bu sırada kadının yardım çığlığını duyan apartman görevlisi Ali Pekmez (48), şüpheliyi takip etmeye başladı.

Pekmez'in takibi sırasında şüpheli, çantayı yola atıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çantayı N.Ü.'ye teslim eden Pekmez durumu polise bildirdi. Hastaneye kaldırılan N.Ü.'nün başından yaralandığı, sol bacağında kırık oluştuğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'YAKALAYAMADIM, PEŞİNDEN KOŞTUM'

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaya tanık olan Ali Pekmez "Binanın etrafında dolaşırken bir kadının yardım çığlığını duydum. Yola çıktığımda hırsızın üzerime doğru koştuğunu fark ettim. Yakalamaya çalıştım ama kaçtı. Daha sonra peşinden koştum. Otoyol köprüsü üzerindeki tel örgülerin arasından yola atlayıp, kaçtı. Çantayı da yola attı. Polisi arayıp ihbarda bulundum" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı
GÜNDEM "Bu da olmaz" dedirtti, polis ekipleri bile şaşırdı
Son dakika: Kızını kaçırmakla suçladığı eşi sopayla evine geldi!
GÜNDEM Kızını kaçırmakla suçladığı eşi sopayla evine geldi!
Son dakika: Babasını öldürmüştü! İşte cezası!
GÜNDEM Babasını öldürmüştü! İşte cezası!
Avukata yumruklu saldırıda tahliye kararı
GÜNDEM Avukata yumruklu saldırıda tahliye kararı
Son dakika haberi: Motosiklet kullanıcıları için Avrasya Tüneli müjdesi
GÜNDEM Motosikletliye Avrasya müjdesi
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji açıkladı! 8 derece birden! Geliyor!
GÜNDEM Meteoroloji: 8 derece birden
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 21 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ sayfası: İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEM İstanbul elektrik kesintisi sorgulama!
Okulda zehirlenme paniği! 10 öğrenci hastanelik oldu - Haberler
GÜNDEM Okulda zehirlenme paniği! 10 öğrenci hastanelik oldu
23 Nisan ilk ne zaman kutlandı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi ve önemi nedir? İşte tarihçesi...
GÜNDEM 23 Nisan tarihi ve önemi
Son dakika: Metropollerde saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
GÜNDEM Metropollerde saldırı hazırlığındaki 2 terörist ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.