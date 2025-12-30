Habertürk
        Son dakika: Gaziantep haberleri: Kahvaltı yaptıkları odanın penceresine domuz kurşunu isabet etti | Son dakika haberleri

        Kahvaltı yaptıkları odanın penceresine domuz kurşunu isabet etti

        Gaziantep'te evlerinde sabah kahvaltı yapan ailenin bulunduğu odanın penceresine, av tüfeğinden ateşlendiği tespit edilen domuz kurşunu isabet etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:52
        Pencereye domuz kurşunu isabet etti
        Gaziantep'te evlerinde sabah kahvaltı yapan ailenin bulunduğu odanın penceresine, av tüfeğinden ateşlendiği tespit edilen domuz kurşunu isabet etti.

        AİLE KAHVALTI EDİYORDU

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün sabah saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Mahalle muhtarı Ömer Aksoy, ailesi ve misafirleri ile toplam 13 kişi kahvaltı yapmaya başladı.

        BİR ANDA ÇIKAN KURŞUN PANİK YARATTI

        Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan domuz kurşunu, kahvaltı yaptıkları odanın penceresine isabet etti. Ailenin büyük korku yaşadığı olayın ardından Ömer Aksoy, şikayetçi oldu.

        "BİRİMİZE İSABET EDEBİLİRDİ"

        Ömer Aksoy, "Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Ailem ve misafirlerimiz ile kahvaltı ederken büyük bir gürültü ile pencereye bir cismin geldiğini gördük. Kalkıp, baktığımda dışarda çocukların taş attıklarını sandım Yanına gelip iyice baktığımda domuz kurşununu fark ettim. Eğer bu kurşun iki santim yukarıya gelmiş olsaydı, içerde birimize isabet edebilirdi. İyi ki pencerenin kasasına isabet etti. Düğünlerde, asker uğurlama veya piknik alanlarında magandaların attığı kurşunlar hayatı tehdit etmektedir. Lütfen hiç kimse rastgele havaya ateş etmesin" dedi. Soruşturma sürüyor.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
