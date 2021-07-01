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Son dakika... Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Son dakika haberi... Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında yoğun çaba sarf eden ekipler, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti

Son dakika... Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın
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AA

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

AA'nın haberine göre; yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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