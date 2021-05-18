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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Gelinini iknaya gitti, dünürü bıçakladı
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Gelinini iknaya gitti, dünürü bıçakla öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, oğlunun boşanma aşamasında olduğu eşi ile görüşmek için gelininin babasının evine giden Murat Geçer (45),dünürü Yaşar L. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

SON DAKİKA! Gelinini iknaya gitti, dünürü bıçakladı
DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gelinini evine dönmesi için iknaya giden Murat Geçer (45),dünürü Yaşar L. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak üzerinde meydana geldi. Murat Geçer, iddiaya göre, oğlu ile boşanma aşamasında olmaları nedeniyle evi terk eden gelininin babası Yaşar L.'nin evine gitti. Burada gelininin eve dönmesi için telkinde bulunan Murat Geçer ile dünürü Yaşar L. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşar L., mutfaktan aldığı bıçakla Murat Geçer'i göğsünden bıçakladı. Yaralanan Murat Geçer, oğlu tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Yaşar L. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat Geçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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