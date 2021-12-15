O anlar kamerada! Genç kız Şişli metrosunda raylara atladı!

İstanbul'da edinilen bilgilere göre olay 25 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Şişli Metrosu'nda yaşandı.
ANİDEN RAYLARA ATLADI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre tren bekleyen bir genç kız, aniden raylara atlayarak intihara teşebbüs etti.
VAGONLAR ÜZERİNDEN GEÇTİ
Tonlarca ağırlıkta vagonların üzerinden geçtiği kız, olaydan yara bile almadan kurtuldu.
O anlar kameralara da yansıdı.
YÜRÜYEREK RAYLARIN ARASINDAN ÇIKTI
Yürüyerek rayların altından çıkan kız, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
GENÇ KIZ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kız, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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