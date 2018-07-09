Giresun’un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası ağır yaralanan uzman çavuşun şehit olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ağaçbaşı Yaylasında süren operasyonlarda sabah saatlerinde PKK’lı bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Temas sonrası çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı. Ağır yaralanan uzman çavuş ambulans ile Tirebolu İlçesi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma bölgesine çok sayıda tim sevk edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Kavaklıbel Yaylası'nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında sıcak temas sağlanmıştı. Sıcak temas sonrası havanın kararmasından faydalanan terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçarak izini kaybettirmişti.