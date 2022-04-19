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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Gizemli ev'in yanından dumanlar yükseldi!
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Tarsus'ta 'gizemli ev'in yanından dumanlar yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dönem ülke gündeminde uzun süre kalan 'gizemli ev' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda 'gizemli ev'in bitişiğindeki evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, hasar gören evde uyuyan anne ile kızı ise dumandan etkilendi

Son dakika: 'Gizemli ev'in yanından dumanlar yükseldi!
'Gizemli ev'in yanından dumanlar yükseldi!
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DHA

Tarsus'ta, MİT Başkanlığı gözetiminde 1 yıl kazı yapılan ve 'gizemli ev' olarak bilinen evin bitişiğindeki evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, dumanların yükseldiğini fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

ANNE VE KIZI DUMANDAN ETKİLENDİ

Çevrede güvenlik önlemleri alınarak, müdahale edilen yangın sırasında evde bulunan Müzeyyen Ataseven (50) ile kızı Ekin Ataseven (25) dumandan etkilendi.

İçeriden çıkarılan anne- kıza sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Alevler ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Hasar gören evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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