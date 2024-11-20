Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla bir Ortadoğu ülkesinde yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye’ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi Çelik, MİT tarafından Türkiye’ye getirilip emniyet güçlerine teslim edildi.