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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 11 ilde para aklama operasyonu: 47 gözaltı

        Son dakika haberi 11 ilde para aklama operasyonu: 47 gözaltı

        11 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-34" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 08:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:19
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        11 ilde para aklama operasyonu: 47 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-34” operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa’da nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-34” operasyonları düzenlendi.

        Şüpheli şahısların Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan “Konteyner, Elektrikli Araba vb.” ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “ürün bedeli” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

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