2 yaşındaki çocuk minibüsten indi! Büyük acı! 0:00 / 0:00

İHA

Çorum'da, Eski Sanayi Sitesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.N. aralarında yeğeni İbrahim N.'nin de bulunduğu akrabalarını minibüsle evlerine bıraktı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

İHA ve AA'da yer alan habere göre minibüs sürücüsü, 2 yaşındaki yeğenini fark etmeyerek hareket etti. Aracın hareket etmesi ile küçük çocuk minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sürücü, yaralanan yeğenini hemen Sungurlu Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü H.N., polis ekiplerince gözaltına alındı.