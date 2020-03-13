Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: Bilim Kurulumuzda bu alanda alınacak tedbirleri masaya yatırdık. Sabah erken saatlerde kamuoyuyla ikinci vakayı paylaştık. Bu son derece üzücü olmakla birlikte ihtimal dahilindeydi. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır. Tüm değişkenlerin, olası tüm temasların tespiti kuşkusuz mümkün değil. Bu iki vakanın belli bir sınır içinde ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum. Mücadelemizin üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını buluyoruz. 10 Mart itibarıyla olayın Türkiye'deki seyri eldeki veriler baz alınırsa diğer ülkelere göre avantajdır. Sağduyulu olmalıyız, tedirgin olmamalıyız. Bulaşıcı hastalıkla duygular değil ancak akıl mücadele edebilir. Dünya Sağlık Örgütü benzer bir tabloyu yaklaşık 20 yıl önce ilan etmişti. Tedbirler, bilimsel sağduyu, bilinç pekçok sorunun üstesinden geldi. Dün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 5 saat süren toplantı yaptık. Bu kapsamı geniş tutulmuş toplantıydı. Katılımcı sayısı 40'ın üstündeydi. İleriye dönük pekçok tedbir konuşuldu. Devletimizin bu ciddiyeti sürecin şu kadar ki yönetiminden farklı bir durum, olağanüstü hal değildir.

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde müsaade edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece 1 saat izin verilecek. Raporları dolan hastamız hastaneye başvurmadan doğrudan ilacını alabilecek. Aile Bakanlığımızla ilgili konu görüşüldü. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bu anlamda bir genelge de yayınlanmış oldu. Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası, bilimsel açık ya da kapalı toplantıları geçici bir süreyle ertelemiş bulunuyoruz. Hastamızın herhangi bir hastalıkta kolay arayabileceği Alo 184 Sabim Danışma Hattını Sabim Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Hocalarımız algoritmayı geliştirmiş oldular. Bu süreçte özellikle arandığında hasta için ateşi varlığında, ateşi olup olmadığı, yaş durumu, öksürük bulgusunun olup olmadığı, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir algoritma var. Vatandaşımız herhangi bir tereddüt anında 'acaba koronavirüs enfeksiyonu taşıyor muyum' diye kaygılandığı dönemde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı, bu dönemde başvurunun enfeksiyonu yayılma olasılığını bilelim, bu dönemde bu hattı arayıp, yapması gerekenin ne olduğunu o an için evde kalarak, kendini izole etmesini, maske takıp takmaması gerektiğini bu danışma hattından özellikle hekim arkadaşlarımızın sorumluluğunda takip ettiği birinci elden yönlendirmeyi yapan danışma hattı önümoüzdeki bir iki gün, muhtemelen en geç Pazar günü devreye girmiş olur.

İlk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verildiğini biliyorsunuz. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 haftalık tatil. Başta futbol olmak üzere futbol müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurtdışı ziyaretlerinin olmaması gereken genelge yayınlanmış oldu. Yaklaşık yarım saat önce yurt dışından dönen 14 kuralımız olduğunu biliyorsunuz. Bu çerçevede hızla çözüm geliştirmek anlamında sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük rapor alacaklarını ifade etmiştik. Bugün artık yurtdışından gelenlerin 14 gün idari izin sayılması gerektiği hakkında Cumhurbaşkanlığından karar çıktı. Vatandaşımızın vaka sayılarının dünyada tırmanışa geçtiği, yurt dışına kesinlikle çıkmamalarını istiyoruz. Bu dönemde vatandaşımızın herhangi bir ülke demiyoruz, artık dünyanın bütün ülkelerinde görüldüğünü biliyoruz, yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması hassasiyetle gerektiğini ifade ediyoruz. Yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde korunma altına almalarını öneriyoruz.

"CORONAVİRÜS VAKA SAYISI 5'E ÇIKTI"

Bu arada insan trafiğiyle bağlantı halinde olduğumuz Avrupa'da giderek hızla artan salgını görüyoruz. Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konduğunu biliyorsunuz. İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Çin şeklindeydi. 9 tane ülkeye daha bu yasak dün yapılan Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda karar verilen hangi ülkede olması gerektiğini bugün şekillendiği bir yasağı özellikle buradan söylemek istiyorum. Dünyadaki ve Avrupa'daki seyri görerek dinamik bir yapıyla alabileceğimiz kararları sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle gündeme taşımış olurzu. Ayrıca dünya bizim aldığımız tedbirleri çok çok bekleyerek alıyor. Fransa, Almanya vaka sayıları artınca okulları tatil etti. Biz virüsün önünü kesecek tedbirler aldık. Kıtadan kıtaya kontrolü ele alan virüsün önünü keseceğimize inanıyoruz. Size bu saatte aynı temas çevresi, aynı aile içinde üç yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Üzüntümüzü azaltan bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

Sağlığımız için bazı özgürlüklerimizden vaz geçeceğiz. Kalabalık ortamlara karışmayacağız. ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye konusunda kaygı taşımadığını gösterdi. Türkiye risk listesinde yok. Bu süreçte eskisi kadar konuksever olmayabiliriz. Kapımız bu dönemde dünyadan her gelene açık değil. 82 milyon vatandaşımızı 90 gün bu küresel salgından uzak tuttuk. Mücadelemizin ikinci aşamasındayız. Virüsün yayılmasını engellemek ilk üstesinden geleceğimiz şeydir. Hastaların tedavisi ikinci önceliğimiz.

Yaz günlerine ilişkin 4-5 haftanın son derece önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu durumda tablonun muhtemelen değişeceğine inanıyorum. Mevcut bilgiler bu enfeksiyonun yaygın temasla kış aylarında daha da yayıldığını gösteriyor. Tedbir alıp yayılmayı önlersek hayat normale döner. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşlarımızın koruma tedbirlerine hassasiyetle uymasını rica ediyorum. Tüm tedbirlerimizi alarak güvenle yolumuza devam edeceğiz.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:

Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun yaptığı tüm çalışmalar gerçekten milletimizin takdirine şayan olmuştur. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tüm önerileri de Adalet Bakanlığımızca uygulanmıştır. Adalet Bakanlığımıza bağlı kurumlar bu hizmetlerle ilgili önerileri sizlerle paylaşacağız. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan toplantıda ne tür önlemlerin alınacağı masaya yatırılmıştı. Olayın başından itibaren tüm tedbirler alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Eylem planı gün gün her aşaması güncellenerek uygulamaya devam edilecektir. Nisan sonuna kadar yurt dışı ziyaretlerin, toplantıların iptal edilmesi kararı alınmıştı. Özellikle ceza infaz kurumlarında her türlü ted birlerle birlikte bugün Bilim Kurulu'nun almış olduğu tavsiye kararları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ceza infaz kurumuna girmeden önce ilk kabul raporlarıyla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra alınması sözkonusu. Solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporları olanların belirli bir alınacaktır. Ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar infaz kurumuna dönenler için aynı usüllere tabi tutulmuştur. Açık ve kapalı görüşmeler iki hafta ertelenmiştir. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla görüşmelerin yapılması uygun mülahaza edilmiştir. 2 hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin hakları ertelenmiştir. Bu süreç bittikten sonra izin hakları tekrar verilecektir. Şu anda tüm vatandaşlarımızın sağlığı hepimiz için en öncelikli konudur.

Cezaevlerindeki çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları da 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Aynı koğuş içinde bulunan mahkumların sosyal aktiviteleri devam edecek diğer koğuşlardaki mahkumlarla ortak aktiviteleri 2 hafta boyunca ertelenmiştir. Ceza infaz kurumuna nakillerle ilgili 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Güvenlik ve hastalık durumları dışında ertelenmiştir. Duruşma ve diğer adli işlemler konusunda ivedi özelliği bulunmayan konularda yargı mensupları tarafınca paylaşılması Bilim Kurulumuzun tavsiyesi olarak öne çıkmıştır. Tüm bu tedbirler halkımızın müsterih olması adın alınan önlemlerdir.

ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT TURHAN:

Sağlık Bakanlığımız süreci çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Alınan tedbirlerle bir taraftan ülkemizi bu salgından koruma imkanı elde ederken öte yandan da soğuk kanlı bir şekilde tedbirler zamanında alınarak süreç yönetiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da Bilim Kurulu'nun önerileri, Sağlık Bakanlığımızın kararlarının uygulanmasıyla birçok tedbirler aldık. Yüksek Hızlı Trenlerimiz, konvansiyonel trenlerimiz, Marmaray gibi ulaşım araçlarında gerekli dezenfekte ve temizlik işlemleri sürekli olarak yapılmakta. Sıkça temas edilen yerler ovularak dezenfekte edilmektedir. Otobüs firmalarımıza, otobüslerin mola verdiği duraklarda işletmeleri her türlü tedbiri almak için bilgilendirdik. Otogarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Ankara-İstanbul-İstanbul-Ankara YTH'de 13-14-15 Mart ilave seferler koyduk. YHT hatları ve bölgesel trenlerde 14 bin 350 ilave yolcu kapasitesi oluşturduk. Havayolu taşımacılığında koronavirüs nedeniyle 3 Şubat itibarıyla Çin'le, 23 Şubat'tan itibaren İran, Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşlara yasaklama getirmiştik. Halen bu ülkelerden ülkemize uçuş yapılmamakta olup sadece kendi ülkelerine dönmmek üzere uçakların boş gelmektedir.

9 ÜLKEYE SEFERLER 17 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

Otogarlarda yolcu yoğunluğu başladı. İnsanların mağdur olmaması için D-2 plakalı araçlarında sefer yapmalarına izin verdik. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hatlarına ilave hatlar koyduk. Böylece yüksek hızlı tren hatları 14 bin yolcu ilave kapasitesi oluşturduk. 3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney KORE ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır.

İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya, Fransa dahil seferler durduruldu. Deniz taşımacılığında liman pencere sistemine göre ülkemiz limanlarına gelen gemiler tarafından yapılan sağlık bildirimleri yapılarak risk değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Karayolu taşımacılığında ülkemizle İran arasında tüm kara ve demiryolu geçişleri durdurulmuştur. Ticaretin aksamaması için İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığını Gürcistan'a kaydırdık. Demir yolu taşımacılığında ise İran sınır kapımız Kapıköy 23 Şubat 2020 tarihinde kapatıldı. Bu kapının faaliyete geçmesine kadar bu hat üzerinden Bakü-Tiflis-Kars hattına kayma ihtimaline karşılık TCDD Taşımacılık A.Ş'nin gerekli şartlar yapılarak ek seferler yapılmasını sağladık. Herkesi sakin, soğukkanlı, panik havasına girmeden, Sağlık Bakanlığımızın uygulanmasının istendiği tedbirlerin uygulanmasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim.

BAKAN KOCA: Dinamik bir süreçteyiz. Her saat başı bu süreçte kendimizi uyarlamaya çalışıyoruz. Hastanelerimiz sağlık kuruluşlarına Sabim Korona Danışma Hattı önümüzdeki bir iki günde, muhtemelen yarın devreye girebilir. Burada özellikle vatandaşımızın gereksiz sağlık kuruluşlarına bir panik algısıyla müracaatını önlemek, sağlıklı doğru yönlendirmeyi yapmak üzere algoritma geliştirildi. Burada özellikle danışma hizmetini verebilecek daha çok sağlık personelinin olmasını ve sorumlu olarak hekim arkadaşlarımızın sorumlu olmasını daha üste de Bilim Kurulu'nun geliştirdiği algoritmayı eğitimi tamamlamak üzere arkadaşlarımızın olduğu sağlıklı iletişimden bahsediyorum. Burada özellikle herhangi bir sorun olduğunda şikayeti olan hastanın gerektiğinde daha başından itibaren izole edilmesini önermeye kadar yönlendirici, rahatlatıcı ve ne yapması gerektiğini bilebilir olduğu sistemden bahsediyorum. Sağlık kuruluşlarımıza gelen bu hastalarımızın da nereye yönlendirilebileceği biliniyor.

Bir şehirde vaka görüldü, şehri karantinaya alalım. Böyle bir uygulama yok. Tedavi seçenekleri ilgili bu virüse karşı somut bir tadvi şekli yok. Burada belli yaşın üstünde olan, altta hastalığı olan tedavinin algoritmasını Bilim Kurulu geliştirdi. Gerektiğinde hibrit kombine yaklaşımı uygulanıyor. Hastalarımızın genel durumları şu dönemde özellikle 2 vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum.

Vatandaşımızın sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Bu noktada biz şunu öneriyoruz. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız. Bilim Kurulu'nun önerilerini ve bizim uyarılarımızı dikkate almaları gerektiğini. Yurt dışından gelenleri 14 gün izole edilmelerini. Yaşlılarımızın hassasiyet göstermesi. En ufak hastalık belirtisi olduğunda Sabim Hattımızı arayarak danışmanlık hizmetini almalarını tavsiye ediyoruz. Birlikte şu 4-6 haftalık süreci biraz daha kendimizi izole ederek, toplu biraraya gelişleri minimalize ederek götürmemiz gerektiği kanaatindeyim.

Uçakların boş gittiği Umrecilerin getirdiği durumda sağlık personeli, hekim ve hemşireden oluşan sağlık grubu ile giderek uçakla birlikte, orada da sağlık kontrolleri yapılarak herhangi bir hastalık bulgusu olanın uçakta nereye nasıl oturtulması gerektiğine kadar, gerektiğinde 3 koltuk boş bırakılmak şekliyle özel bir uygulama yaptık. Bu dönemde hastalık bulgusu olan Umrecimizin sayısı çok azdı. 40 bine yakın Umreci geldi. 29 kişinin testi pozitif çıkmadı. Bu önümüzdeki dönem çıkmayacağı anlamına gelmez. 14 günlük bir süreç var. Herhangi hastalık durumunda yapılması gerekenleri devreye sokmak noktasında çaba içindeyiz.