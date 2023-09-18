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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Diyarbakır'da 3 kategoride 4 terörist etkisiz!

        Son dakika haberi 3 kategoride 4 terörist etkisiz!

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i de gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 08:36 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:13
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        3 kategoride 4 terörist etkisiz!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

        X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya operasyonda 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i de gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Yerlikaya şunları söyledi:

        "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

        Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

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        Etkisiz hale getirilen teröristlerin:

        BTÖ’nün sözde- Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer;

        BTÖ’nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar TURUNCU Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile

        Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel DEMHAT isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir."

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