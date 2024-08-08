İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son beş günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 78 ilde düzenlenen “Mercek-22” operasyonlarında bin 790 silahın ele geçirildiğini ve bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son beş gün içerisinde 78 ilde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik “Mercek-22” operasyonları düzenlendi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Ankara, Bursa, Konya, Mersin, Amasya, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir, Kayseri, Aydın, Mardin, Sakarya, Malatya, Manisa, Muğla, Trabzon, Erzurum, Kars, Batman, Kastamonu, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Tokat, Adıyaman, Çorum, Düzce, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar, Bingöl, Osmaniye, Sivas, Yalova, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Çanakkale, Giresun, Isparta, Kırşehir, Rize, Siirt, Van, Zonguldak, Erzincan, Muş, Ordu, Bolu, Burdur, Edirne, Gümüşhane, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Uşak, Yozgat, Çankırı, Denizli, Kütahya, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bilecik, Karabük, Sinop ve Tunceli’de yapılan çalışmalar sonucu bin 55 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 405 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 790 silah ele geçirildi. Ayrıca bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.