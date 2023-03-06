ABD Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri'ne çağrıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri'ne çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake bugün ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart'ta Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirmiş olduğu ziyarete ilişkin olarak bakanlığa çağrıldı ve kendisinden ziyarete ilişkin izahat istendi.

ABD Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri'ne çağrıldı
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

MILLEY'İN ZİYARETİ

Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1916 yılında yazılan mektup adresine 107 yıl sonra ulaştı
DÜNYA Adresine 107 yıl sonra ulaşan mektup
Hollanda'da 2022'nin en çok sipariş edilen yemeği Türklerin "kapsalon" döneri oldu
DÜNYA Hollanda'da 2022'de en çok döner sipariş edildi
Korsan gemilerindeki kuru kafa bayrağının anlamı nedir?
DÜNYA Korsan gemilerindeki bayrağın anlamı nedir?
Tarihin ilk vampir efsanelerinden biri: Petar Blagojević'in ürkütücü hikayesi
DÜNYA Sırbistan'ın en eski vampir efsanesi: Petar ...
Macron'un Kongo ziyaretinde gerginlik: Bize babamız gibi bakmayı bırakın
DÜNYA Macron'un Kongo ziyaretinde gerginlik
İkonik Hollywood tabelası hakkında ilginç gerçekler
DÜNYA Bu meşhur tabela aslında bir konut projesi reklamıydı
Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı
DÜNYA Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce ...
Tarihte ilk yoğurt ne zaman ve nasıl yapıldı? Yoğurdun tarihi kısaca nedir ve ilk yoğurt nasıl mayalandı?
DÜNYA İlk yoğurt nasıl yapıldı?
Pakistan'da intihar saldırısı: 9 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Pakistan'da intihar saldırısı: 9 kişi hayatını ...
Rus kadınlar doğum için Arjantin'e gidiyor
DÜNYA Rus kadınlar doğum için Arjantin'e gidiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.