ABD'den Karkamış açıklaması 0:00 / 0:00

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımlandı.

ABD Büyükelçiliği açıklamasında "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) November 21, 2022

KARKAMIŞ'TAKİ SALDIRI

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atılmış, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi de yaralanmıştı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş'ın da saldırıda hayatını kaybedenler arasında olduğu duyurulmuştu.

5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etmişti.

Roketli saldırının ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalanmıştı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.