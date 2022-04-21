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ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini açıkladı. Ukraynalıların Avrupa'dan doğrudan sığınma için ABD'ye gelebileceklerini bildiren Biden, Rusya bayrağı olan gemilerin ABD'nin limanlarına giremeyeceğini de duyurdu.

ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi
ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi
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HABERTURK.COM

Biden, Donbas bölgesinde Rusya ile savaşmak için düzinelerce obüs ve taktik insansız hava aracı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

500 milyon dolar finansal yardım ile toplamda 1 milyar dolarlık finansal destek olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Biden açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

21. yüzyılda böyle bir şeyi yaşamak akılalmaz bir olay.

Putin'in savaş makinalarından kaçan 100 bin kadar Ukraynalıları ABD'ye alacağımızı açıklamıştık. Yeni bir paket daha açıklıyorum. Ukraynalılar Avrupa'dan doğrudan sığınma için ABD'ye gelebilecek.

Rusya'nın bayrağı olan gemiler ABD'nin limanlarına giremeyecek. AB, Birleşik Krallık ve ABD, Rusya'nın geçmişte rahatça kullanmış olduğu sistemi elinden alıyor.

Tirana karşı özgürlük yanlısı duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Bu kadar basit.

Mariupol'u Rusya gerçekten kontrol ediyor mu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var buradan masum insanların kaçmasına izin verilmediği. Mariupol'ün henüz düştüğüne dair kanıt yok.

Bu yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini mahvediyor, bu çok önemli.

Putin faiz kaybetmemize güveniyor. Batı birliğinin çatlayacağına bahse giriyor

ABD'nin Ukrayna'yı "uzun bir süre" destekleyecek askeri kapasitesi var.

Ukrayna'nın Kiev savaşında Rusya'ya karşı kazandığı zafer "tarihi" bir zaferdir

ABD, Ukrayna'ya silah sağlama yetkisi "tükendi", Beyaz Saray Rusya ile savaşmaya devam etmek için Kongre'den ek askeri yardım isteyecek.

SON 2 HAFTA İÇERİSİNDE 1,6 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

ABD, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana, Başkan Biden'ın bu sabah 800 milyon dolarlık ABD yardımı daha yapacağını da açıklamasıyla Ukrayna'ya 3.4 milyar dolarlık askeri yardım verdi.

Bu yardımın yaklaşık yarısı – 1,6 milyar dolar – yalnızca son iki hafta içinde onaylandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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