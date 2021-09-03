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Son dakika haberi ABD, Türkiye ve Katar'dan iş birliği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabildeki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Son dakika haberi ABD, Türkiye ve Katar'dan iş birliği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bir an önce yeniden açılması için Katar ve Türkiye ile yakın çalıştıklarını belirtti.

Blinken, Afganistan konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Afganistan misyonunun, Katar’ın başkenti Doha’dan çalışmalara devam ettiğini ifade eden Blinken, bu hafta sonu Doha’yı ziyaret edeceğini ve oraya tahliye edilmiş Afganlarla da bir araya geleceğini kaydetti.

Blinken, Doha’dan sonra Almanya’nın başkenti Berlin’e geçeceğini orada ise 20 ülkenin dışişleri bakanları ile Afganistan konusunda bir toplantı düzenleyeceğini dile getirdi.

Afganistan’da kalan Amerikan vatandaşları konusunda Taliban ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Taliban’ın ülkeden çıkmak isteyenlere izin vermesine yönelik vaadini tutmasının önemli olacağını bildirdi.

ABD’li bakan ayrıca, "Ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin ayağa kalkması ve Kabil havaalanının bir an önce yeniden açılması için yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

Taliban’a yönelik yaptırımlara rağmen ABD’nin Afganistan halkına insani yardımda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Blinken, "Bu yardımlar, hükûmet üzerinden değil bağımsız kuruluşlar üzerinden gidecek." dedi.

Afganistan’da Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader öncülüğünde hükûmet kurulduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, bu konudaki haberleri gördüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını dolayısıyla bu konudaki yorumunu gelecek günlerde bu konu netleştiğinde yapacağını belirtti.

Blinken, beklentilerinin ortaya çıkacak hükûmetin kucaklayıcı olacağı, Taliban mensubu olmayanların da hükûmette rol alacağı bir ortamın oluşması yönünde olduğunu kaydetti.

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