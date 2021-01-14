Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıSon dakika haberi: Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı hakkında önemli gelişme! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un 10 yıla kadar hapsi istendi

Terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında tutuklanan ve açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Yavuz'un Diyarbakır'da öldürülen örgüt mensubunu şehit diye tabir ettiği, terör örgütü PKK'nın yurt dışında faaliyet gösteren televizyon programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Leyla Güven'in açlık grevi hakkında değerlendirmeler yaptığı belirtildi

Son dakika haberi: Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı hakkında önemli gelişme! - Haberler
DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 20 Eylül 2018 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne “PKK hakkında önemli bir ihbarda bulunacağım' konulu mail geldiği anlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, söz konusu mailde "PKK hakkında bir ihbarda, daha doğrusu itirafta bulunmak istiyorum, bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum yoksa beni öldürürler. Hata yaptığımı anlamadan önce benim de aralarında bulunduğum İstanbul'da bulunan PKK'lıları sizlere anlatacağım" ifadeleri kullanılarak, 14 şahsın PKK propagandası yaptıkları, yardımlaşma derneği adı altında PKK'ya adam ve para yardımı yaptıklarını ve söz konusu şahıslara Kandil'den gelen talimatları PKK'lı avukatlar aracılığıyla cezaevindekilere aktardıkları belirtildi.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu kişilerin kadın çalışması adı altında kadınları örgütledikleri, İstanbul'a gelen PKK terör örgütü mensuplarını sakladıkları şeklinde örgüt propagandası yaptıkları kaydedilen mailde, ihbarcının 'Dediğim gibi ben de bu işlerdeydim ancak pişman oldum. Sizlere böyle yardımcı olayım istedim' şeklinde ihbarda bulunduğu, bu ihbarın üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Şüphelilerle ilgili tedbir uygulandığı ve mailde ismi olan kişi ile Cihan Yavuz'un telefonlarının irtibatlı olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Yavuz'un telefonunun hakimlik kararıyla dinlendiği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede şüpheli Yavuz'un ikametinde yapılan aramada yasaklama kararı bulunan yayınlar, siyasi parti çalışmalara ilişkin olduğu iddia edilen dokümanlar bulunduğu belirtildi. Şüpheli Yavuz'un savcılık ifadesine de yer verilen iddianamede, Yavuz'un suçlamayı kabul etmediği, 2018 yılında HDP'de çeşitli ilçelerde ve il yönetiminde faaliyetlerde bulunduğunu söylediği kaydedildi. Ayrıca Yavuz'un ifadesinde Sterk TV isimli kanala röportaj vermesiyle ilgili söz konusu kanalın örgütsel yayın yaptığını bilmediğini öne sürerek “Ben şu anda Şişli Belediye Başkan Yardımcısıyım. Belediye de sağlık, sosyal hizmetler ve kreşler bana bağlı olarak faaliyet yürütür. Görev bilincime aykırı hareket etmedim' şeklinde beyanda bulunduğu iddianamede aktarıldı.

ÖRGÜTSEL TEMALI ETKİNLİKLERE KATILDI

İddianamede şüpheli Cihan Yavuz'un PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yurtdışında yayın yaptığı tespit edilen Sterk TV'ye 31 Ocak 2019 tarihindeki bağlandığı, programda "Miting tecrit ile alakalı ve tecritin kırılması ile alakalıdır. Bir de cezaevinde tutuklu olanlar ve Leyla Güven'in açlık grevi ile alakalıdır ama ağırlıklı tecrit konusu ile alakalı olacaktır" diyerek halkı Bakırköy'e çağırdığı belirtildi. Cihan Yavuz'un 2 Ağustos 2016 tarihinde HDP İl komisyon isimli Whatsapp grubuna “Bir önceki dönem Sultanbeyli Eşbaş. Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş şeklinde mesaj attığı belirtildi. İddianamede şüpheli Yavuz'un 2016 yılındaki PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'daki etkinliğe katıldığı ve söz konusu etkinliğin örgütsel temalı olduğu değerlendirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLTİSAKLI BULUNDU

İddianamenin değerlendirme kısmında şüpheli Cihan Yavuz'un partisel faaliyet adına olduğunu iddia ederek örgüt mensuplarının ailesini ziyaret ettiği, Diyarbakır Sur'da Hendek Savaşı adı altında öldürülen örgüt mensubunu şehit diye tabir ederek ailesini sahiplendiği ve ailesini ziyaret ettiği, örgütün kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım 2016'da örgüt mensuplarının resimlerinin bulunduğu etkinliğe katıldığı belirtildi.

Ayrıca değerlendirme kısmında şüpheli Yavuz'un Sterk TV, ANF ve benzeri yayın kuruluşlarında Abdullah Öcalan ve Leyla Güven'in açlık grevi hakkında yaptığı değerlendirmeler, talimatlar ve eylem çağrıları şüphelinin beyanlarının dikkate alınması gerektiği belirtilerek “Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı bulunduğu, yapmış olduğu eylemlerle örgütün amaçlarına yardım eden siyasi faaliyetler içinde bulunduğu ve atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüphelerin oluştuğu" şeklinde ifadeler kullanıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Cihan Yavuz'un 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi, mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüpheli Cihan Yavuz önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan paylaştı! Son dakika haberleri
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'da
Sağlık Bakanı aşı oldu mu? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Fahrettin Koca nereli?
GÜNDEMSağlık Bakanı aşı oldu mu?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Ocak AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler haritası
GÜNDEMDeprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Ocak
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEMŞiddet uygulayan kocasını öldürdü
KPSS tercih sonucu öğrenme ekranı 2021 - KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama
GÜNDEMKPSS tercih sonucu öğrenme ekranı 2021
En güzel Cuma mesajları 15 Ocak - Resimli, hadisli, dualı, ayetli, kısa Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 15 Ocak!
Cuma Hutbesi açıklandı 15 Ocak 2021 - Diyanet: Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu
GÜNDEMCuma Hutbesi açıklandı 15 Ocak 2021
Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
GÜNDEMAK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki!
Motaş'a HES kodu nasıl yüklenir? Malatyakart Motaş HES kodu eşleştirme ekranı
GÜNDEMMalatya Kart Motaş HES kodu nasıl yüklenir?
Son dakika haberi: Veterinere cinsel saldırı olayında ikinci dava! - Haberler
GÜNDEMVeterinere cinsel saldırı olayında ikinci dava!