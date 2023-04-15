Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, şampiyon oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 15, 2023

Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil madalya için mücadele etti. Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.