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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye her zaman ve her şart altında KKTC’nin yanındadır ve Kıbrıs Türk davasının savunucusudur. KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC açıklaması
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin her zaman ve her şart altında KKTC’nin yanında ve Kıbrıs Türk davasının savunucusu olduğunu belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir. Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur.

Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya bir şey getirmemiştir. KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır.”

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