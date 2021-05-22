TFF 1´inci Lig Play-Off yarı finalinde Altay, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor´u 85´inci dakikada Deniz Kadah´ın attığı golle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Altay´ın finaldeki rakibi, Altınordu - Yılport Samsunspor eşleşmesinin galibi olacak.
10´uncu dakikada kazanılan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Altay´da Regattin´in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Paixao´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen´de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
49´uncu dakikada İstanbulspor´un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Levent´in penaltı noktasına yaptığı ortada Wellington´un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
56´ncı dakikada Altay tehlikeli geldi. Poko´nun ara pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Kappel, sağ kanattan ceza sahası içerisine girer girmez pasını ceza sahası çizginin hemen içindeki Paixao´ya çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
85´inci dakikada Altay öne geçti. Ziya Alkurt´un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz Kadah topu düzelttikten sonra sağ ayağıyla plase bir vuruş yaparak kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
89´uncu dakikada ani gelişen Altay atağında Kappel pasını ceza sahası içerisindeki Deniz´e çevirdi. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Play-Off finaline yazdırdı.
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